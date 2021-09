Z titulu mistrů v mixu se radoval pár Jan Hubáček a Michaela Fuchsová, který jasně zdolal Vojtěcha Šelonga s Denisou Šikalovou. Právě Fuchsová bojovala o cenný double. S Alžbětou Bášovou ale nestačily na mladé duo Lucie Krpatová, Kateřina Zuzáková. „Je to mezi dospělými, takže to řadím výš, než naše čtvrtfinále z mistrovství Evropy juniorů,“ tvrdila Zuzáková, která se chce v deblu více prezentovat i na mezinárodních turnajích.

Staronová česká mistryně nasazená jako jednička porazila ve finále Sabinu Milovou. „Bylo to pro mě hodně emoční mistrovství, protože jsem byla nervózní a cítila na sobě tlak. Jsem ráda, že jsem to zvládla,“ tvrdila Švábíková po více než hodinu trvajícím třísetovém zápase. „Podobně vypjaté bylo možná mé první mistrovství. Navíc jsem se chtěla ukázat před rodinou,“ prozradila Švábíková, která dlouhodobě trénuje v Dánsku.

