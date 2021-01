„Vzhledem k pandemii není jisté, kolik akcí se vůbec uskuteční. Chtěla bych se na ně připravit co nejlépe, abych měla co největší šance,“ dodala Švábíková, druhá nejlepší česká hráčka.

V Ostravě se Švábíková zdržela pouze pár týdnů přes vánoční svátky. Pozdravila se s rodinou a s přáteli, ale začátkem ledna už opět zamířila do dánského městečka Linde, kde působí od svých šestnácti let. Místní klub Langhøj zaujala dokonce natolik, že byla v sestavě, kde doplnila olympijskou medailistku či mistryni světa.

Švábíková zde má přístup ke kurtům a posilovně. „To je vzhledem k tomu, že se v České republice zavírají badmintonová centra, obrovská výhoda. V Dánsku mohou trénovat jen profesionální hráči,“ dodala česká hráčka, která je ve světovém žebříčku na 128. místě.

V minulém roce chtěla pomýšlet na významný posun vpřed a třeba se dostat do světové stovky, jenže kvůli pandemii se zrušilo asi devadesát procent turnajů.

MÍSTO TURNAJŮ JEN TRÉNINK

Švábíková vloni hrála jen do března a pak až v prosinci, kdy byla součástí reprezentačního týmu v boji o postup na mistrovství Evropy.

„Takže jsem minulý rok pojala hlavně jako tréninkový. A musím říci, že mi to hodně pomohlo. Zaměřila jsem se na kondičku, abych se na kurtu cítila dobře za každé situace. Potvrdila jsem si, že to bylo správné rozhodnutí. Skvěle se mi dýchá a ani v náročných momentech jsem nebyla vyčerpaná,“ pochvalovala si Švábíková. Teď badmintonistku čeká klíčové období.

Cílem je postoupit na olympijské hry v Japonsku. Z jedné země může na olympiádu pouze jeden hráč. O pár míst ve světovém žebříčku před Švábíkovou je Kateřina Tomalová (125). S ní a s dalšími svede souboj o postupové místo, celkem do Tokia odcestuje kolem 38 hráček z celého světa.

„Ale z mého pohledu žádná rivalita mezi námi není. Když se podaří Kačce postoupit, budu moc ráda a tam jí držet palce,“ tvrdila Švábíková, kterou na konci února čeká první kvalifikační turnaj v Rakousku. Stihnout jich chce kolem pěti nebo šesti. „Důležité bude v nich postupovat co nejvýše, abych nabrala hodně bodů a posunula se v žebříčku.“

JAK ROZHODIT SOUPEŘKY?

Nejrychlejší raketový sport na světě ovládají zejména Číňanky, které jsou schopné trénovat až do umření, klidně několik hodin denně. „Jsou naučené na nekonečný dril, neustále opakují údery nebo herní sekvence. To v Dánsku se trénuje jinak, efektivně. Hlavně tak, abychom si nepřivodili zranění. To se právě děje často Asiatkám,“ vysvětlila Švábíková.

Na kurtu se chce hlavně prezentovat kondičně zaměřenou hrou a občas tvrdými údery. „Jenže tím, že hráčky trénují často s muži, tak je velké rány nepřekvapí. Rozhodit soupeřky se tak snažím jinými způsoby. Hlavně tím, že nedělám zbytečné chyby. To je v závodním badmintonu strašně důležité.“

Tím, že Švábíková odcestovala do Dánska, nemohla se zúčastnit prezentace badmintonového svazu k odhalení nového loga. „Viděla jsem ho až s časovým odstupem a líbí se mi, že se chce svaz prezentovat dravým a atraktivním způsobem pro veřejnost. Vím, jak popularita tohoto sportu u nás roste, třeba v Ostravě jsou zcela zabrané kurty, tedy pokud zrovna nejsou kvůli covidu zavřené,“ dodala česká naděje pro olympijské hry.