Nebýt předčasného ukončení uplynulé sezony, Baník by už nyní téměř jistě bojoval mezi elitou. Když na jaře FAČR rozhodl, že amatérské soutěže zůstanou kvůli šířící se nemoci covid-19 nedohrány, měl Baník na čele tabulky šestibodový náskok.

Čím ještě si současný ženský tým říká o pozornost fanoušků? Může se pyšnit tím, že má ve svém středu několik hráček národního výběru. Kateřina Burová se nedávno vrátila ze srazu reprezentační devatenáctky, Veronika Štěpánová a Nikola Lebdušková, které budou k nedělnímu utkání nejspíše také nominovány, patří do aktuálního výběru ČR U17.

„Byla to výborná zkušenost ocitnout se v jednom týmu s nejlepšími českými hráčkami v této věkové kategorii,“ podotýká Kateřina Burová, univerzálka Baníku a jedna z největších nadějí ženského fotbalu v Ostravě. „Věřím, že co do výkonnosti jsem mezi ostatní reprezentantky zapadla,“ dodává středopolařka Baníku, která začala s fotbalem ve čtyřech letech.

Opírat se o reprezentantky, které si Baník sám vychová, to je podle trenéra Milana Páleníka jeden z hlavních cílů pro nejbližší roky. „Vzhledem k tomu, že i v dorostenecké kategorii reprezentantky máme a vzhledem k hráčské základně, která je nyní v Baníku velmi široká a zároveň kvalitní, je to cíl reálný,“ uzavírá kouč ženského týmu Baníku Ostrava Milan Páleník.