V úvodních dvou duelech s Třebíčí přitom Arrows vedli, páteční se dokonce dohrával až v 11. inningu, ale ani jednou se neradovali z vítězství. „Zápasy byly vyrovnané na hity i na chyby. Bohužel jsme na konci nedokázali využít některých příležitostí. Naopak Třebíč malých chyb a pochybení využila a oba dotáhla do vítězného konce,“ mrzely zahozené šance Jakuba Malíka, hrajícího asistenta ostravského trenéra.

OBRAZEM: Baseballisté Arrows v repríze finále Draky ani jednou nezkrotili

„Ve třetím zápase, ač jsme předvedli lepší výkon, dostávali se na mety a obecně do tlaku, jsme z toho nedokázali vytěžit více než dva body. Naopak opět Třebíč z minima příležitostí získala sedm bodů, čímž se dostala do komfortního vedení, které udržela až do konce,“ zklamaně konstatoval Jakub Malík.

Další série čeká Ostravu už v pátek, kdy v porubském Arrows Parku od 19 hodin nastoupí proti pražským Eagles. Druhý zápas se hraje na stejném místě v sobotu od 13 hodin, v neděli bude souboj pokračovat v Praze.

Matušovič zase válí. Mistr s Baníkem i Spartou střílí góly v okresním přeboru

Extraliga baseballistů:

Pátek 22. dubna (Arrows Park): Arrows Ostrava - Třebíč Nuclears 3:5.

Sobota 23. dubna (Na Hvězdě): Třebíč Nuclears - Arrows Ostrava 9:6.

Neděle 24. dubna (Na Hvězdě): Třebíč Nuclears - Arrows Ostrava 7:2.