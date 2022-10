„Věděli jsme, že to bude souboj nadhazovačů což se vyplnilo. A tak se útoky obou týmů v prvním zápase prosadily až ve druhé polovině, kdy jsme byli my ti šťastnější a jednobodový náskok dokázali udržet až do konce. V sobotu už to bylo utkání útoků, kdy nás soupeř zatlačil hned na začátku. Dokázali jsme se však zkoncentrovat, po vynucené změně nadhazovače obrátit skóre a jednoznačně zvítězit,“ hodnotil hrající asistent trenéra Aleš Navrátil postup do finále.