Opět měl dobrá čísla, kapitán opavských basketbalistů Jakub Šiřina patřil v sobotu znovu k nejlepším hráčům na palubovce a měl velkou zásluhu na třináctém vítězství v sezoně. Slezané na domácí palubovce porazili Děčín 87:70. Reprezentační rozehrávač zaznamenal sedm bodů, šest doskoků a devět asistencí.

Jakube, Opava se dál veze na vítězné vlně, jak moc to ale s Děčínem bolelo?

S Děčínem je to vždy tvrdý, fyzický basketbal. Opět se to potvrdilo i nyní. Bylo to náročné jak fyzicky, tak i mentálně. Byli jsme dobře připraveni, chtěli jsme hrát tvrdě, neustoupit soupeři. Myslím si, že jsme to zvládli. Ve druhém poločase jsme získali komfortní náskok, který jsme si udržovali až do konce.

Děčín patří k soupeřům, který vám moc nesedí, letos je to ale jiné. Máte to 2:0…

Neřekl bych, že neseděl. Loni si každý držel svou domácí neporazitelnost. Naopak letos jsme u nich už vyhráli, doma to potvrdili. Loňská sezona nás už nezajímá, díváme se dopředu.

Bilance třináct vyhraných zápasů ze čtrnácti je úctyhodná. Nedostává vás to už pod menší tlak?

To vůbec neřešíme. Mít to nějak v hlavě, tak potom by přišla rychlá smrt. Myslím si, že jsme natolik zkušení, abychom to zvládli. Spíše si myslím, že nás to posunuje, věříme si více a více. I když někdy to není nějaký krásný basketbal. Nicméně počítají se vítězství.

V čem vidíte příčinu opavského úspěchu?

Faktorů je hodně. Zkušenosti z Ligy mistrů, kdy jsme hráli se špičkovými evropskými týmy. Smutek z loňského brzkého vyřazení. Chtěli jsme si prostě letos spravit chuť. Chytli jsme začátek sezony. Jsme dlouho pohromadě, víme, co můžeme od sebe očekávat.

Vrátil se do hry Radim Klečka, vypadalo to, že si během zápasu více odpočinete, ale proti Děčínu to byla slušná porce dvaatřiceti minut…

Hrajeme většinou s Radimem spolu. Zatím to zvládám, věřím, že tomu tak bude i nadále.

Cítíte vy osobně větší pozornost soupeřových hráčů?

Nepřipouštím si to. Někdy je tam možná větší presing po celém hřišti, kdy se snaží nás rozehrávače drátovat, abychom se co nejvíce unavili.

V úterý vás čeká poslední zápas základní skupiny Alpe Adria cupu se slovinským Šečurem, jak ho vidíte?

Uvidíme, v jaké sestavě přijedou, mají přece jen dlouhou cestu. Nebude to chtít odchodit. Každé vítězství nás posunuje. Doufám, že přijdou diváci a podpoří nás.