/FOTOGALERIE/ Jsou zpět ve hře! Basketbalisté NH Ostrava ubojovali úterní 3. čtvrtfinále play-off NBL s Děčínem, který porazili 68:67 a snížili stav série hrané na čtyři vítězství na 1:2. Bitva pokračuje ve středu opět na palubovce Nové huti.

NH Ostrava - Děčín 68:67 (3. čtvrtfinále play-off NBL - 25. 4. 2023) | Foto: NH Ostrava

Ostravané po ztraceném prvním poločase zabrali, skóre otočili a duel kontrolovali. Tři minut před koncem vedli o 12 bodů, poté však úplně vypadli z role a málem se šlo do prodloužení. Hostující Nichols však klíčový trestný hod neproměnil a domácí mohli slavit dílčí úspěch.

„Jsem šťastný, byl to zápas all in. Za kluky jsem rád, chtěli vyhrát a šli si za tím. Chtěli jsme líp bránit oproti zápasům v Děčíně. V útoku jsme se chytli až po poločase a je z toho výhra, byť jsme se nakonec v závěru opotili docela hodně. Mám pocit, že započala válka,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

NBL – 3. čtvrtfinále play-off (úterý 25. 4. 2023):

NH Ostrava – Děčín 68:67 (14:21, 31:34, 52:46)

Nejvíce bodů: Morgan 20, Mathon 19, Radukič 18 – Nichols 20, Bruner 11, Pomikálek 10. Diváci: 1000. Stav série: 1:2.