/FOTOGALERIE/ Basketbalisté NH Ostrava podlehli v sobotním utkání 13. kola ligové nadstavby Ústí nad Labem 87:94 a před závěrečným zápasem zůstávají na osmém místě tabulky. Severočeši se dotáhli na čtvrté Pardubice. V hale Tatran sledovalo duel 1200 diváků

NH Ostrava – Ústí nad Labem 87:94 (NBL - 13. kolo nadstavby, 8. 4. 2023). | Foto: NH Ostrava

Nové huti nevyšel vstup do utkání a brzy nabrala až desetibodové manko. To dokázala do poločasu smazat a tři a půl minuty před koncem čtvrté čtvrtiny šla dokonce do vedení 81:80. Následně však trefil Hicks dvě rychlé trojky a domácí už na to nezareagovali.

„Nezachytili jsme začátek a nechali rozehrát Svejcara. Následně jsme jen dotahovali a v závěru jsme bohužel nedali některé střely. I tak klobouk dolů před borci, jak zápas odmakali. Šance na šesté místo pořád žije,“ řekl ostravský asistent Saša Jankovič.

NBL – 13. kolo nadstavby (sobota 8. 4. 2023):

NH Ostrava – Ústí nad Labem 87:94 (21:27, 54:54, 64:67)

Body Ostravy: Morgan 28, M. Svoboda 19, Mathon 17, Radukič 12, Majerčák 5, Jakel 4, Bohačík 2. Nejvíce bodů Ústí: Svejcar 27, Hicks 25, Johnson 15, Pecka 13. Rozhodčí: Vyklický, Vošahlík, Jedlička. TH: 19:12 – 17:13. Trojky: 13:11. Doskoky: 39:33. Diváci: 1200.