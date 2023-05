/FOTOGALERIE/ Je konec! Basketbalisté NH Ostrava prohráli sobotní 5. čtvrtfinále play-off NBL v Děčíně 74:86, sérii ztratili poměrem 1:4 a mají po sezoně.

Basketbalisté Ostravy (v modrém) prohráli ve čtvrtfinále v Děčíně i potřetí a sezona pro ně skončila. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman, DENÍK/Saša Vanžura

Nová huť vzdorovala první čtvrtinu, kterou těsně vyhrála. Rozhodnutí přineslo druhé dějství. To ovládli domácí drtivým poměrem 30:13! „Dojmy z porážky a vyřazení jsou mrzuté,“ řekl na úvod hodnocení trenér Ostravy Adam Choleva.

„Do zápasu jsme vstoupili přesně tak, jak jsme chtěli. Bojovali jsme a myslím si, že nám to šlo. Bohužel vstup do druhé čtvrtiny se nepovedl. Možná to jde za mnou, pustil jsem tam moc hráčů z lavičky, spíš to mělo být postupně,“ vykládal Choleva.

„Tam se nám úplně rozutekla koncentrace. Snad pětkrát za sebou jsme si nenahráli v útoku a míče končily v autu. My jsme zvyklí hrát s velikým množstvím ztrát, ale co rozhodlo, to byla naše neúspěšnost v útoku,“ měl jasno kouč Nové huti.

„V sérii jsme dobře bránili, jenže jsme nedávali otevřené střely a nešel nám útok. Jsem rád za krásnou a emotivní sérii, která ozdobila play-off. Musím poděkovat hlavně našim fanouškům, že nás celou sezonu podporovali,“ dodal Adam Choleva.

„Ostrava hrála výborně a byla blízko úspěchu v prvních dvou zápasech, které se hrály tady v Děčíně. Hlavně v tom prvním. My jsme ale od třetího zápasu dobře bránili, v útoku to sice nebylo ono, ale protože jsme byli schopni hrát velmi dobrou obranu, sérii jsme zlomili,“ uzavřel trenér Děčína Tomáš Grepl.

NBL – 5. čtvrtfinále play-off (sobota 29. 4. 2023):

Děčín – NH Ostrava 86:74 (17:20, 47:33, 68:53)

Nejvíce bodů Děčína: Pomikálek 23, M. Svoboda 14, Walton 11, Kroutil a Nichols po 10. Body Ostravy: Mathon 22, Morgan 16, Radukič 9, Týml 7, Havlík a Snopek po 6, Majerčák 5, Š Svoboda 3. Rozhodčí: Matějek, Baloun, Salvetr. TH: 30/21 – 21/17. Trojky: 9:9. Doskoky: 40:42. Fauly: 22:24. Diváci: 1200 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1.