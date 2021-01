„Je to hrozná škoda, bojovaly jsme a podaly velmi dobrý výkon, ale rozhodla zkušenost rozehrávačky Bartákové. Vycítila, že by nás mohly zlomit a dotáhla tým Slavie k vítězství,“ mrzela trenérku SBŠ Ivetu Raškovou těsná porážka.

„O to víc, že téměř celý zápas jsme vedly. Závěr rozhodla naše nezkušenost. Vyrobily jsme tři chyby, kdy jsme soupeři darovaly míč do ruky, on z toho vytěžil a vyrovnal. V prodloužení už jsme asi neměly sílu,“ dodala Rašková.

„Bylo to těžké utkání. Soupeř ukázal, že je v domácí hale velmi silný, jeho lídři Zubač a Takovičová dnes odvedly dobrou práci a daly nám zabrat,“ radoval se z výhry David Zdeněk, nový kouč Slavie.

Liga basketbalistek - 14. kolo:

SBŠ Ostrava - Slavia Praha 80:82 po prodl. (17:14, 35:29, 54:46 - 75:75)

SBŠ: Zubač 23, Tarkovičová 18, N. Rašková 11, Mihaljevičová 10, Kubíčková a Motyčáková po 9. Trenérka: I. Rašková.

Slavia: Bakajsová 16, Žílová a Opočenská po 13, Mircová a Bartáková po 12, Hošková a Miklíková po 6, Holubová 4. Trenér: Zdeněk.