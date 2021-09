„Měli jsme dalekou cestu, přijeli jsme proto o dvě hodiny dříve a pořádně se rozcvičili. I tak jsme začali 0:7. Bylo to způsobeno našimi chybami a netrefenými volnými střelami. Děčín naopak své šance proměňoval,“ řekl kouč Ostravy Adam Choleva.

„Pak to bylo jako na houpačce, taky slepenými trojkami na obou stranách. Tahalo se to až do koncovky, a tam jsme byli šťastnější. Byl to celkově výborný zápas,“ dodal Adam Choleva, který prožil snovou premiéru coby hlavní trenér Nové huti.

V ostravském dresu se na palubovce objevily všechny čtyři zahraniční posily. Americký rozehrávač Ubilla nasázel 21 bodů, bosenský pivot Radukič přidal double-double za 14 bodů a deset doskoků. Další Američan Vann dal 8 bodů, Kanaďan Johnson dva.

1. kolo ligy mužů (18. 9. 2021):

Děčín – NH Ostrava 70:73 (20:18, 35:43, 57:61)

Nejvíce bodů Děčína: Svoboda 28, Kroutil a Dodd po 12. Body Ostravy: Ubilla 21, Radukič 14, P. Bohačík 12, Vann 8, Dedek 5, Šmíd 4, Lukáč 3, Nábělek, Johnson a Heinzl po 2. TH: 15/7 - 23/15. Trojky: 7:8. Doskoky: 42:41. Diváci: 500.