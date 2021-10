„Proti Opavě jsme hráli výborně a prohráli, teď jsme podali náš nejhorší výkon v sezoně a vyhráli jsme, to jsou paradoxy. Mrzí mě, že po dobrém vstupu přišel propad. Byli jsme šťastnější, ne lepší. Nicméně výhra se počítá,“ dodal kouč Brna Lubomír Růžička.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.