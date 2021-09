Nová huť se na severu Čech dlouho držela, ještě v průběhu třetí čtvrtiny o pět bodů vedla, pak ale přišla šňůra favorizovaných domácích 15:2 a bylo po nadějích.

Domácí táhl kapitán Pecka, který zaznamenala double-double za 19 bodů a 14 doskoků. V dresu Ostravanů se nejvíce dařilo Američanovi Vannovi, který nastřílel 19 bodů.

„Chtěli jsme se držet s domácími celý zápas, aby v závěru znervózněli, ale stal se opak. Byli jsme to my, kdo přestal hrát a tahat to dopředu,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

„Největší chyba je ale na doskoku, kde nás domácí výrazně přeskákali. Dalším faktorem pak je střelba za tři body, kde má Ústí úspěšnost 50 procent, my jen 35,“ dodal Adam Choleva.

Ostravané se nyní chystají na premiéru před vlastními fanoušky. Tu si odbudou v sobotu 25. září od 17.30 hodin proti Pardubicím v hale Tatran.

2. kolo basketbalové ligy mužů (středa 22. 9. 2021):

Ústí nad Labem – NH Ostrava 86:72 (24:22, 44:42, 65:59)

Nejvíce bodů Ústí: Pecka 19, Autrey a Johnson po 14, Svejcar 12. Body Ostravy: Vann 19, P. Bohačík 11, Ubilla 10, Nábělek a Heinzl po 9, Radukič 6, Týml a Dedek po 3, Šmíd 2. TH: 15/9 – 10/8. Trojky: 13:8. Doskoky: 47:33. Fauly: 16:17. Diváci: 520.