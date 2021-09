Nová huť prohrávala v průběhu druhé čtvrtiny až o dvacet bodů, ale obdivuhodně se zvedla a na konci třetího dějství se dostala dokonce do vedení. Rozhodovalo se tak až v závěru.

Minutu a půl před koncem snižoval Radukič na 78:79, to ale bylo ze strany domácích vše. Východočeši své dva trojkové pokusy proměnili, Ostravané naopak ne a byl konec.

„Vůbec jsme nezvládli druhou periodu, tam se naše hra rozpadla jako domeček z karet. Je to již třetí zápas, co se nemůžeme trefit z dálky,“ kroutil hlavou trenér Ostravy Adam Choleva.

„V přípravě nám to šlo, teď ne. Kredit mým hráčům za to, že se dostali z minus 20. To je pro nás dobrá vizitka, můžeme se o to opřít,“ dodal Adam Choleva.

3. kolo basketbalové ligy mužů (sobota 25. 9. 2021):

NH Ostrava – Pardubice 78:85 (18:25, 39:49, 63:65)

Body Ostravy: Radukič 19, Šmíd 18, Vann 16, P. Bohačík 8, Ubilla 7, Johnson a Nábělek po 3, Heinzl a Týml po 2. Nejvíce bodů Pardubic: Vyoral 22, Walton 19, Švrdlík 16, Pekárek 12. TH: 18/12 – 23/17. Trojky: 8:8. Doskoky: 35:35. Fauly: 21:21. Diváci: 250.