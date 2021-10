Nová huť přitom měla mizerný rozjezd, po první čtvrtině ztrácela dvanáct bodů, na začátku druhého poločasu deset. Následovala však úchvatná šňůra 28:5, která byla rozhodující. Hned čtyři domácí hráči zaznamenali dvouciferný počet bodů.

Svěřenci trenéra Adama Cholevy si polepšili na deváté místo. Jejich aktuální bilance je tři výhry a čtyři porážky. Další zápas odehraje Ostrava v sobotu 16. října na palubovce USK Praha. Duel začne v 17.30 hodin.

Za výhru jsem rád. Chtěli jsme vyhrát i v Brně, ale tam nám to uteklo v závěru. Chtěli jsme dobře začít, ale to se nepovedlo. Pak kluci ukázali sílu a jednotu, začali jsme bojovat a otočili to," pochvaloval si kouč Ostravy Adam Choleva.

7. kolo ligy mužů (středa 13. 10. 2021):

NH Ostrava – Hradec Králové 82:73 (16:28, 40:46, 62:55)

Body Ostravy: Heinzl a Vann po 13, Ubilla a Radukič po 10, Šmíd a Týml 9, P. Bohačík 8, Nábělek 6, Svoboda 4. Nejvíce bodů Hradce: Pavlovič 17, Sedmák 15, Pešakovič 13, Vujovič 10. TH: 21/14 – 15/12. Trojky: 10:5. Doskoky: 36:35. Fauly: 20:21. Diváci: 200.