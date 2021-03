Svěřenci trenéra Petera Bálinta zůstávají na posledním místě ligové tabulky. Domácím chyběl kromě kapitána Petra Bohačíka, který odešel vypomoci Opavě, také druhý klasický pivot Dominik Heinzl. Ten se zranil během minulého utkání na palubovce Olomoucka.

„Chybí nám někteří hráči, aktuálně máme jen dva zkušené Alleyna a Pumrplu, a je to vidět. Nebyli jsme schopni skórovat ani z dobrých pozic, špatně bránili. Snažili jsme se bojovat, aby to nevypadalo blbě, ale bohužel to takhle dopadlo,“ hlásil kouč Peter Bálint.

Liga basketbalistů - 4. kolo nadstavbové skupiny A2:

NH Ostrava – Hradec Králové 70:97 (15:24, 33:51, 50:78)

Body Ostravy: Alleyn 21, R. Pumprla a Svoboda po 13, Týml 8, Snopek 5, Urbánek a Žák po 4, Zvolánek 2. Nejvíce bodů Hradce: Barac 26, Peterka a Stamenkovič po 16, Halada 13. TH: 16/12 – 26/19. Trojky: 6:10. Doskoky: 42:44. Fauly: 24:16.