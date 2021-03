I po třetím zápase nadstavby skupiny A2 zůstávají basketbalisté NH Ostrava bez vítězství. Naposledy prohráli v sobotu na palubovce Olomoucka 79:88, když už po první čtvrtině ztráceli o třináct bodů. Nová huť se propadla na poslední místo tabulky právě pod Hanáky.

Basketbalisté NH Ostrava (v modrém) prohráli sobotní utkání 3. kola nadstavby na palubovce Olomoucka 79:88 a spadli na poslední místo tabulky. | Foto: BK Olomoucko

„Hlavně v první čtvrtině to nebylo povedené utkání. Soupeř nám hodně odskočil,“ přiznal kouč Ostravy Peter Bálint. „Sice jsme se dokázali vrátit, stálo nás to ale hodně sil. V závěru se nám navíc zranil náš jediný klasický pivot Dominik Heinzl, a už to bylo hodně složité," dodal Peter Bálint.