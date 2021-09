Ostravané vstoupí do ligy v sobotu 18. září od 18 hodin na palubovce Děčína. První domácí zápas sehraje Nová huť v sobotu 25. září, kdy přijedou do Tatranu Pardubice.

V týmu pokračují Filip Šmíd, Štěpán Svoboda, Gianluca Prošek, a také kapitán a lídr Petr Bohačík. Prostor rovněž jistě dostanou naši mladí hráči. „Do nové sezony vstupujeme s velice obměněným kádrem a sami se těšíme na to, co kluci předvedou,“ prohlásil generální manažer Ostravy Tomáš Ostarek.

Z pozice asistenta se do role hlavního kouče Nové huti posunul Adam Choleva, který bude spolupracovat s Chorvatem Sašou Jankovičem. „Svou první sezonu beru jako velkou výzvu, těším se na ni a doufám, že se nám podaří vozit body i z venku. Pak máme šanci uspět,” řekl na předsezonní tiskové konferenci Adam Choleva.

/FOTOGALERIE/ Basketbalisté NH Ostrava vstupují do ligy s novou trenérskou dvojicí, kvartetem zahraničních posil a vírou v postup do vyřazovacích bojů. Je trapné poslední místo z minulého ročníku zapomenuto?

