„Chyběli nám dva hráči. Many (Ubilla) se nepříjemně zranil, Petrovi (Bohačíkovi) jsme dali volno. Měl nějaké šrámy, které potřeboval doléčil. Mrzí mě, že v době, kdy byli na hřišti věkově podobné pětky, ta naše se jim nedokázala ani přiblížil,“ dodal Adam Choleva.

„Hlavní příčinou naší vysoké porážky byla střelba domácích. V obraně jsme trochu experimentovali, zkoušeli jsme si nějaké věci, ale vůbec nám to nešlo. Domácí toho využívali, navíc proměňovali i těžké střely,“ řekl trenér Ostravy Adama Choleva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.