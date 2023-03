/FOTOGALERIE/ Basketbalisté NH Ostrava po třech vítězstvích poprvé v sezoně nestačili v derby na Opavu, kde prohráli středeční utkání 9. kola nadstavby vysoko 75:108. Novou huť přijelo přímo do sportovní haly podpořit mnoho fanoušků v bílém, kteří byli i přes nepříznivě se vyvíjející skóre slyšet. Celkem zápas sledovalo 1280 diváků.

BK Opava - NH Ostrava. Fanoušci Nové huti. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Jsme velice rádi, že naši fanoušci na derby do Opavy dorazili. Vedení klubu dělá všechno možné proto, abychom jich získali na naši stranu ještě více. Doma se nám daří herně, máme výsledky. Myslím si, že jim děláme radost,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

„Venku už je to horší, ale věřím, že to zlomíme. V Opavě je vždy skvělá atmosféra. Teď byla ještě o něco lepší. A to díky přispění našich fanoušků,“ dodal Adam Choleva, který už připravuje mužstvo na sobotní duel s vedoucím Brnem, který se rozehraje v hale Tatran v 17.30 hodin.