„V utkání jsme vůbec nesplnili to, co jsme si řekli. Když se ke špatné obraně přidala katastrofální střelba - deset nedaných šestek a deset procent trojky, tak výsledek je celkem jasný,“ zklamaně konstatoval Kamil Fajta, asistent trenérky ostravské Ivety Raškové. V domácí sestavě kvůli zdravotním potížím chyběly Svetlíková a Silov.

„Chtěly jsme pokračovat v tom, co jsme předváděly v Lotyšsku, kdy se nám konečně začalo dařit v obraně to, co dlouhou dobu trénujeme. Opak byl ale pravdou. Bohužel jsme dělaly obrovské chyby a to nás psychicky hodně táhlo ke dnu, proto i ta neúspěšná střelba. Šlo to jedno s druhým,“ posteskla si Anna Kubíčková, střelkyně 13 bodů SBŠ. „Nesmíme se z toho složit, protože nás čeká těžké USK,“ připomenula Kubíčková, že tým tuto neděli od 17 hodin nastoupí v hale Tatran proti suverénním českým mistryním z Prahy.

Zpátky na zem! Ostrava poprvé doma padla. Podívejte se, kdo ji porazil

Liga basketbalistek - dohrávka 10. kola:

SBŠ Ostrava - KP Brno 58:90 (17:28, 32:58, 41:75)

SBŠ: E. Kubíčková 16, A. Kubíčková 13, Tarkovičová 9, Káňová 5, Motyčáková 8, Smutná 4, Pavlicová 3.

KPB: Malíková 16, Zohnová a Dudáčková po 14, Fadrhonsová 11, Kucowski 10, Stejskalová 8, Aki 7, Kopecká 6, Hynková 4.