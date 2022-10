Baseballisté Arrows jsou ve finále. O Evropský pohár mistrů se utkají s Hrochy

„Američanka Megan Mullings naskočila do zápasu po jednom tréninku. Jeví se dobře, postupně se zlepšovala, ale hledá ještě svou roli v týmu. Je to zkušená hráčka, jen si musí zvyknout na český styl,“ prozradila trenér᠆ka o devětadvacetileté posile z USA. „Čtyřiadvacetiletá Američanka Anacia Wilkinson a jednadvacetiletá Polka Wiktoria Duchnowská jsou s námi už měsíc, obě dobře zapadly do týmu,“ dodala trenérka, která by ráda navázala na loňské play-off.

IPH Cup: Česku bronz unikl, zlato do USA. Para hokejisty ocenil Hadamczik

„Bude to těžké a velký boj, kromě Strakonic všechny týmy hodně posílily,“ vysvětlila. Druhý zápas ligy hraje SBŠ v neděli od 17 hodin doma s Chomutovem, kromě toho bude opět sbírat zkušenosti v Evropské lize EWBL.