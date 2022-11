„Chtěly jsme potvrdit dobré výkony z poslední doby, bohužel se nám to nepodařilo, i když jsme k tomu neměly daleko,“ vrátila se ostravská trenérka Iveta Rašková ke zlomovému momentu duelu.

„Nevyšla nám třetí čtvrtina, prohrály jsme ji rozdílem patnácti bodů a to bylo rozhodující. Přestaly jsme hrát na koš, vázla naše hra v útoku a soupeř nám dal spoustu bodů. Tím se Brno trošku dostalo do psychické pohody a začalo mu to tam padat,“ viděla trenérka důvod neúspěchu SBŠ.

„Prohrát s týmem, který stále drží neporazitelnost, o osm bodů není úplně propadák. Hráčky bych chtěla pochválit za to, že bojovaly až do konce, ale asi nám dnes chyběl čas. Ztráta, kterou jsme nabraly, byla hrozně velká,“ konstatovala Iveta Rašková.

„Bylo to velice náročné po fyzické i psychické stránce,“ přiznala bývalá ostravská hráčka Anežka Kopecká, která patřila se 17 body k oporám Brna. „První poločas byl hodně běhavý, málo jsme doskakovaly a ani jsme neměly dobrou obranu ze slabé strany. Ve druhém jsme se už snažily trošku víc běhat i nám konečně padla nějaká střela, takže jsem ráda, že jsme to s holkama urvaly,“ spokojeně dodala Anežka Kopecká.

Liga basketbalistek.

5. KOLO: SBŠ Osttrava - Slovanka Mladá Boleslav 79:42 (14:16, 37:29, 54:29)

Body SBŠ: Smutná 17, Wilkinson 13, Mullings 12, E. Kubíčková a Motyčáková po 10, Duchnowska 7, Káňová 6, Menšíková 3, N. Rašková 1.

Nejvíc bodů Slovanky: Campbell 11, Hálová 8, Klapková 6, Pilařová 5.

7. KOLO: SBŠ Ostrava - KP Brno 58:66 (18:9, 36:29, 46:54)

Body SBŠ: Mullings 15, Wilkinson 12, N. Rašková 8, Duchnowska 7, Káňová a Smutná po 6, Motyčáková 4.

Nejvíc bodů KPB: Malíková 19, A, Kopecká 17, Zítková 8, E. Kopecká, Šotolová a Galíčková po 6.