„Přijely jsme do Trutnova s velkým respektem, protože jsme věděly, že domácí tým obměnil sestavu a netušily proto, co máme čekat. Víme, že Trutnov hraje velmi rychlý basketbal, má mladé hráčky, nebojí se střílet za tři body,“ přiznala ostravská trenérka Iveta Rašková.

„Soustředily jsme se na to, abychom pokryly hráčky na perimetru. Nastřílely jsme 85 bodů, což je na nás celkem hodně, dařila se nám střelba za tři body. Devět trojek, to je náš rekord v sezoně. Myslím si, že si to holky užily a bylo na nich vidět, že si prostě přijely pro postup do play-off,“ radovala se trenérka SBŠ Iveta Rašková z účasti mezi elitní osmičkou týmů.

OBRAZEM: ženy vloni rozzářily Ostravu. Za tři měsíce se běží znovu. Těšíte se?

Kara po prohře klesla na 9. příčku a čeká ji play-out. SBŠ v předposledním zápase ve čtvrtek od 17 hodin v hale Tatran hostí Strakonice a základní část ligy zakončí na stejné palubovce a ve stejný čas proti Hradci Králové.

Liga basketbalistek - dohrávka 14. kola:

Kara Trutnov - SBŠ Ostrava 63:85 (10:24, 32:43, 51:68)

Body: Šmahelová 12, Hindráková a Kozumplíková 11, Králová 9 (14 doskoků), Finková 6, Hajnová 5, Borsová 4, Goligoski a Pogányová 2, Vítová 1 - E. Kubíčková 29 (20 ve 2. poločase), A. Kubíčková 13, Tarkovičová 12, Svetlíková 10, Silov 8 (10 doskoků), Smutná 5, Káňová 4 (12 doskoků), Motyčáková a Pavlicová 2.

Rozhodčí: Zatloukal, Hecl, Kult. Fauly: 17:23. Trestné hody: 19/14 - 15/12. Trojky: 5:9.