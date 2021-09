„Na začátku utkání jsme měly i dobře vytvořené pozice, ale pořád se nám to kutálelo po obroučce, nervozita v zakončování byla vidět,“ dodala Rašková. Nejlepší střelkyní Ostravy byla s 15 body Soňa Svetlíková, nová posila ze Slovenska. V dalším kole hraje SBŠ v sobotu v hale USK Praha.

„Premiéra a vstup do soutěže nám vůbec nevyšla. Vyhořely jsme především na útočné polovině, s takovým procentem se nedá vyhrát asi žádný zápas. Hodně nás to svazovalo,“ zklamaně konstatovala trenérka SBŠ Iveta Rašková.

/FOTOGALERIE/ V sestavě, která nastoupila do prvního zápasu ligy, nikdy nehrály ani v přípravě. Možná i proto se basketbalistky SBŠ Ostrava na palubovce často hledaly a střelecky trápily. Novou sezonu zahájily v Brně nedělní prohrou s Královým Polem 52:68.

