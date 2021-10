„Rozhodla první čtvrtina, kde jsme se nevyrovnali s nátlakovou hrou velice kvalitního soupeře, který si může dovolit velkou rotaci hráček a hra se nemění. Když dojde k prostřídání u nás, je to znát,“ uvedl asistent ostravské trenérky Kamil Fajta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.