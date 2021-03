Ani druhé čtvrtfinále ligy, které bylo v historii SBŠ prvním na domácí palubovce, ostravským basketbalistkám nevyšlo. Žabinám ve středu podlehly 67:94 a v play-off prohrávají 0:2 na zápasy.

Čtvrtfinále play-off ŽBL - 2. zápas: SBŠ Ostrava - BK Žabiny Brno, 10. března 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Přitom v úvodní čtvrtině držely s favoritem krok. „Kdybychom hrály s takovým nasazením jako v pondělí v Brně, vypadalo by to úplně jinak. Z naší strany to ale bylo hrozně vlažné, nekoncen᠆trované a málo bojovné. Absolutní výbuch přišel ve druhé čtvrtině, která rozhodla o tom, jak se ut᠆kání bude vyvíjet,“ zklamaně konstatovala trenérka SBŠ Iveta Rašková.