„Podaly jsme výborný komplexní výkon v útoku i v obraně a hrozně moc jsme o výhru zabojovaly. Všichni jsme tomu věřili a podle toho i hráli,“ chválila svůj tým Iveta Rašková, trenérka SBŠ.

Slavii Ostravanky porazily o deset bodů, proti Kaře rozdíl navýšily o dalších deset. „Výborně jsme hrály v zónové i osobní obraně, i když první čtvrtina byla z naší strany špatná, nechali jsme v ní soupeře rozehrát,“ vrátila se trenérka Iveta Rašková k souboji na východě Čech.

Po první části v něm Ostrava prohrávala 10:18. „Věděly jsme, že před námi je ještě skoro celý zápas a věřily, že to dokážeme otočit. Z výborné obrany jsme měly zisky, po ztrátách soupeře jsme daly 28 bodů a nahradily tím střelbu za tři body, která se nám dnes nedařila,“ vysvětlila trenérka SBŠ.

„Rozhodly obrana, týmový výko a drzost jít do rychlého protiútoku,“ poznamenala Tereza Motyčáková, autorka 11 bodů hostů.

V dalším kole hrají ostravské basketbalistky v domácí hale Tatran, kde ve středu 26. října nastoupí proti Slovance z Mladé Boleslavi. „Jsem moc šťastná, ale nemůžeme mluvit o nějaké šňůře, protože jsou to dvě výhry ze sebou venku, které jsou velice cenné. Doufám, že nám to vydrží,“ přála by si trenérka SBŠ rozšířit počet vítězství.

Liga basketbalistek - předehrávka 14. kola (středa 19. 10.):

Slavia Praha - SBŠ Ostrava 60:70 (12:17, 29:31, 46:52)

Nejvíc bodů Slavie: Čípková a Beasley po 13, Mircová 12, Rokošová 10.

SBŠ: Mullings 25, Smutná 17, Wilkinson 11, Motyčáková 9, Káňová a N. Rašková po 3, Duchnowska 2. Trenérka: I. Rašková.

6. kolo (pátek 21. 10.): Kara Trutnov - SBŠ Ostrava 53:73 (18:10, 28:32, 45:58)

Nejvíc bodů Kary: Finková 13, Fisher 12, Tomašická 9, Gaislerová 8.

SBŠ: Wilkinson 22, Smutná a Mullings po 13, Motyčáková 11, E. Kubíčková a Káňová po 6, N. Rašková 2. Trenérka: I. Rašková.