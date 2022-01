„Jsem hrozně šťastná, že jsme to zvládly, protože ve Strakonicích se nehraje lehce. Domácí tým je mladý, ale zato hodně houževnatý a má velmi dobré první poločasy, ve druhých trošku ztrácí,“ usmívala se ostravská trenérka Iveta Rašková po utkání, které probíhalo podle její předpovědi. Příležitost v něm po dlouhé zdravotní pauze dostala její dcera Natálie i mistryně Evropy U16 z roku 2015 Adéla Smutná, která se do klubu vrátila po dvou letech v USA.

„Byl to zápas dvou poločasů. První skončil remízou 35:35, i když jsme cítili, že hrajeme lépe. Měli jsme to projevit i na skóre a vyhrát ho,“ zlobil se asistent trenéra Strakonic Jiří Johanes. „Řekly jsme si, že po přestávce trošku přitlačíme a do druhého poločasu dobře vstoupíme,“ přiblížila Rašková úspěšnou taktiku SBŠ.

Stačily dva sety. Ostrava si po sedmi letech zahraje Final Four poháru

„Rozhodla třetí čtvrtina, ve které Ostrava výrazně změnila obranu na velice agresivní. S ní jsme se nedokázali porovnat, rozpadla se nám spolupráce v útoku, zápas se začal otáčet a my to nemohli zastavit, nedařilo se nám prakticky vůbec nic,“ neskrýval zklamání strakonický asistent Johanes po prohře 8:27 ve třetí části hry.

„Holky výborně bojovaly,“ pochválila svůj tým Rašková a upozornila, že cesta ke druhé výhře trvala přes dva měsíce. „Musely jsme tvrdě pracovat na spoustě věcí. Řekly jsme si, že od Nového roku budeme vyhrávat, tak doufám, že nám to vydrží,“ dodala trenérka před nedělním zápasem 13. kola od 17 hodin v hale Tatran s pražskou Slavií.

Mezi legendami. Zátopek byl pro Vítězslava Máchu vzor, teď získal jeho cenu

Liga basketbalistek - dohrávka 7. kola:

BK Strakonice - SBŠ Ostrava 56:87 (18:20, 35:35, 43:62)

Strakonice: Rosecká 18, Vydrová 14, Junková 9, Jánská 6, Horsáková a Vorlová po 4, Vadlejchová 1.

Ostrava: Svetlíková 27, E. Kubíčková 19, Tarkovičová 12, Silov a Motyčáková po 7, A. Kubíčková 6, Káňová a Smutná po 4, Rašková 1.