„Favorit byl úplně jasný, ale chtěly jsme aplikovat do utkání věci, které děláme v tréninku. Tři čtvrtiny proto hodnotím z našeho pohledu velmi kladně. Ta druhá se nám ale vůbec nevyvedla,“ konstatovala trenérka SBŠ Iveta Rašková.

Aero připomínalo tsunami. Ostravští volejbalisté ho v letu nezastavili

„Snažily jsme se odehrát co nejlepší utkání. To se nám, až na druhou čtvrtinu, povedlo. Splnily jsme tak vše, co jsme chtěly. Zlepšit ale musíme úspěšnost střelby,“ prozradila ostravská Eliška Kubíčková, se 17 body nejlepší střelkyně zápasu, domácí Eliška Hamzová jich dosáhla 14.

Liga basketbalistek - 12. kolo:

Žabiny Brno - SBŠ Ostrava 85:52 (14:11, 42:13, 64?34)

Rozhodčí: Komprs, Renc, Nehoda. Diváci: 87.

Žabiny: Hamzová 14, Grigalauskyté 12, Jurčenková 11, Kopecká 10, Stoupalová 8, Holmes a Šoukalová po 7, Záplatová 6, Beránková 5, Galíčková 2.

SBŠ: E. Kubíčková 17, Motyčáková 8, Svetlíková a Tarkovičová po 6, Silov 5, Káňová 4, N. Rašková, Smutná a Pavlicová po 2.