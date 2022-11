„Vítězství domácích je zasloužené. Prvních patnáct minut jsme hráli dobrý basketbal, vycházeli jsme z poctivé obrany. V naší hře byla lehkost. Pak ale přišlo jedno zranění, druhé zranění, opět nám vypadli Morgan a Svoboda. Doufám, že to nebude nic vážného,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

„Poslední čtyři minuty druhé čtvrtiny nám zlomily vaz. Tam jsme dostali velkou šňůru, a to nás stálo zápas. Bylo to hodně o šestkách, toho se musíme vyvarovat. Nemůžeme dělat hloupé chyby a jen se vracet do obrany,“ hlásil Choleva, který narážel na úsek mezi 16. a 20. minutou a drtivou domácí sérii 16:0!

„Ve třetí čtvrtině jsme bohužel pokračovali tam, kde jsme skončili v poločase. Útok byl tragický, nedokázali jsme se prosadit, a když jsme získali balon, hned jsme ho ztratili. V obraně jsme nechávali volné střelce,“ vykládal Choleva.

„Pak už tam Brno mělo lavičku, my jsme to dokázali dotáhnout na deset bodů, což je ještě přijatelné. Oproti minulému utkání s Kolíně, kde jsme schytali 96 bodů, tam bylo zlepšení v obraně, ale bohužel i tak prohra,“ dodal Adam Choleva.

Dohrávka 3. kola NBL (středa 23. 11. 2022):

Brno – NH Ostrava 82:72 (20:19, 49:36, 68:46)

Nejvíce bodů Brna: Chatman a Mishula po 17. Body Ostravy: Mathon 15, Belikov 10, Jakel a Majerčák po 8, Dedek a Snopek po 7, Prošek 6, Svoboda 5, Šmíd 2, Havlík 1. Rozhodčí: Blahout, Pokorný, Kovačovič. TH: 26/18 – 21/13. Trojky: 10:7. Doskoky: 43:51. Fauly: 22:24. Diváci: 322.