/VIDEO, FOTOGALERIE/ Basketbalisté NH Ostrava zvítězili v závěrečném utkání nadstavby v Kolíně 87:83, poskočili na šesté místo tabulky a oslavili přímý postup do play-off, které si zahrají po dlouhých osmi letech. „Pro nás nesmírně důležitá výhra,“ řekl trenér Nové huti Adam Choleva. Jak slavil se svými svěřenci bezprostředně po euforickém úspěchu ještě v kabině? Podívejte se v článku!

Z utkání nadstavby BC Kolín - Ostrava (83:87). Hráči Nové huti v modrém. | Foto: David Kratochvíl

„Vybojovali jsme si šesté místo, což je víc, než předsezónní cíl. Já jsem rád za kluky, za to, jak celý ročník bojovali,“ doplnil Adam Choleva, jehož svěřenci rozhodli duel v Kolíně ve čtvrté čtvrtině, kterou ovládli poměrem 26:17. Ve třetím dějství přitom prohrávali až o 14 bodů!

„Ve druhé čtvrtině a prvních pět minut třetí čtvrtiny jsme hráli vlažně a ne jako zápas s takovou důležitostí. To se pak změnilo. Začali jsme bojovat o každý balon, něco nám padlo i zvenku. Dokázali jsme to otočit a je to pro nás obrovské vítězství, teď nás čeká odpočinek a příprava na Děčín před začátkem play-off,“ dodal Adam Choleva.

POSTUPOVÝ POKŘIK

Zdroj: Youtube

„Jsem velmi šťastný, že se nám podařilo přímo postoupit do play-off. Před sezonou to asi nikdo nečekal. Dnešním zápasem jsme ukázali, že s tímhle bojovým duchem můžeme hrát s každým. Hlavně takto musíme hrát vždy celých 40 minut,“ zdůraznil ostravský rozehrávač Matej Majerčák.

„V poločase v šatně jsme si řekli, že se musíme víc uvolnit, no a ve druhém poločase jsme to dokázali. Ukázali jsme charakter, začali jsme bojovat a zvládli jsme to. Teď máme dost času na přípravu před play-off,“ uzavřel Matej Majerčák.

Ostravané odsunuli v tabulce díky vítězství regionálního rivala z Opavy na 7. příčku, která pro ně znamená boje v předkole. Ty čeká také poražený Kolín. Nová huť si zahrála v play-off naposledy v sezoně 2014/2015. Ve čtvrtfinále vypadla 0:3 na zápasy s Děčínem.

NBL – 14. kolo nadstavby (středa 12. 4. 2023):

Kolín – NH Ostrava 83:87 (26:23, 48:37, 66:61)

Nejvíce bodů Kolína: Číž 16, Slavinskas a Petráš po 15, Novotný 11. Body Ostravy: Morgan 23, Mathon 16, M. Svoboda 15, Majerčák a Radukič po 13, Bohačík 7. Rozhodčí: Kučírek, Scholze, Perlík. TH: 25/20 - 22/31. Trojky: 7:9. Doskoky: 43:42. Fauly: 27:25. Diváci: 544.