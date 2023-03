„Přijeli jsme i sem bojovat o výhru, protože letos si myslím, že máme kvalitu na to bojovat s každým. Bohužel to nedopadlo. Domácí vyhráli zaslouženě. My doplatili na ztráty, které Nymburk trestal, s tím se tu těžko soupeří,“ řekl úvodem trenér Ostravy Adam Choleva.

„Také jsme dovolili Nymburku 18 útočných doskoků a nechávali jsem otevřené střelce. Na Nymburku je vidět, že teď ten tým drží víc spolu. Během pauzy potrénovali a na jejich hře je to vidět,“ všiml si kouč Nové huti.

„Umí zařadit takovou rychlost, na kterou se ostatní týmy zatím těžko adaptují. Jen Radukič s Mathonem nám nestačili, chyběla jim větší podpora od Majerčáka a Morgana. Těm se ale jistě bude dařit proti Ústí, kde potřebujeme zvítězit,“ dodal Adam Choleva.

NBL – 5. kolo nadstavby (sobota 4. 3. 2023):

Nymburk – NH Ostrava 99:75 (26:18, 48:37, 69:53)

Nejvíce bodů Nymburku: Watson 18, Lockett a Palyza po 15, Kříž 12, Sehnal 11. Body Ostravy: Mathon 19, Radukič 17, Š. Svoboda 9, Belikov 8, Majerčák, Morgan a Šmíd po 5, Havlík 4, Jakel 2, Bohačík 1. Rozhodčí: Kučírek, Scholze, Perlík. TH: 27/20 – 27/19. Trojky: 13:8. Doskoky: 47:43. Fauly: 25:25. Diváci: 210.