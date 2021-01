Nová huť přitom neměla zápas špatně rozehraný. V polovině třetí čtvrtiny se dostala do vedení 46:44, následoval pak výpadek, šňůra 0:11 a Jihomoravané už si náskok pohlídali.

„Prohráli jsme si to na doskoku, ten rozdíl byl velký. Důvod? Chyběl nám pivot Waterman, který bude téměř jistě mimo do konce sezony, budeme tak muset zabojovat bez něj,“ řekl kouč Ostravy Peter Bálint.

„Soupeř měl taky větší rotaci, od začátku točil deset hráčů, my jen sedm. I tak jsme do poloviny třetí čtvrtiny hráli celkem dobře, pak ale přišel výpadek a když to bylo minus deset, už jsme se nedokázali zvednout,“ dodal Peter Bálint.

NH Ostrava – Brno 64:80 (14:18, 32:37, 50:60)

Body Ostravy: Alleyn 21, P. Bohačík 12, Heinzl a R. Pumprla po 11, Šmíd 7, Svoboda 2. Nejvíce bodů Brna: Georgiev 16, Půlpán 15, Farský 14. TH: 22/12 – 12/8. Trojky: 8:12. Doskoky: 37:46. Fauly: 21:18.