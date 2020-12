„Hráli jsme dnes celkem bez pěti hráčů, což je strašně moc,“ připomněl kouč Bálint zraněné a marody. Ostrava se držela až do konce třetí čtvrtiny, kdy byl stav 61:65. Poté už si favorit zápas pohlídal.

„Soupeř to trochu podcenil, tři čtvrtiny jsme hráli dobře. Snaha Ústí nebyla taková, jak by se čekalo. Dokázali jsme, že i v této sestavě jsme schopni bojovat a hrát. Ale jen nějaký čas. Zkušenosti prostě chybí. Úplně nám navíc bodově vypadl Alleyn, kterému se běžně daří. Zvládli jsme to se ctí, hráčům za bojovnost děkuju,“ podotkl Bálint.

„Jediné pozitivum zápasu je výhra. Ostrava odvedla třicet minut i přesto, jakou má marodku, velice kvalitní práci. My jsme jí to ulehčovali hloupými chybami,“ vykládal kouč Ústí nad Labem Antonín Pištecký.

NH Ostrava – Ústí nad Labem 68:94 (20:26, 39:46, 63:71)

Body Ostravy: Waterman 29, Heinzl 11, Havlík 8, Navrátil 6, Týml 5, Lukáč 4, Alleyn 3, Snopek 2. Nejvíce bodů Ústí: Harnes 22, Rakočevič a Šotnar po 12, Fait 11. TH: 14/12 – 21/18. Trojky: 4:10. Doskoky: 41:45. Fauly: 21:19.