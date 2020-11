Nová huť prohrávala tři minuty před koncem o šest bodů, do poslední minuty už vstupovala s jednobodovým náskokem. V závěru ale ukázal pevné nervy domácí Číž, vyrovnání odmítl ostravský kapitán Petr Bohačík.

„Měli jsme spoustu momentů, kdy jsme šli do vedení. Udrželi jsme Kolín na nízkém skóre, což jsme chtěli, ale bohužel jsme měli mnoho neproměněných otevřených střel a to rozhodlo,“ řekl kouč Ostravy Peter Bálint.

„Na to, že to byl venkovní zápas, tak myslím, že to bylo dobře rozehrané. Škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, protože nám výhra potom může chybět,“ dodal třináctibodový křídelník Ostravy Radek Pumprla.

Zajímavostí bylo, že domácí rozehrávač Adam Číž odehrál třetí utkání po sobě, aniž by střídal. Ostravský odchovanec strávil na palubovce znovu celých čtyřicet minut a zaznamenal 13 bodů a sedm asistencí.

Kolín – NH Ostrava 74:72 (17:13, 30:33, 53:50)

Nejvíce bodů Kolína: Machač 18, Novotný 15, Skinner 14, Číž 13. Body Ostravy: P. Bohačík 19, Alleyn 14, R. Pumprla 13, Waterman 11, Šmíd 6, Heinzl 4, Týml 3, Svoboda 2. Rozhodčí: Vyklický, Nejezchleb, Kovačovič. TH: 14/11 – 11/7. Trojky: 7:5. Doskoky: 37:42. Fauly: 16:19.