/FOTOGALERIE/ Trénovaly spolu už od začátku srpna, ale ani v jednom přípravném zápase nenastoupily basketbalistky SBŠ kompletní, navíc kvůli zdravotním potížím opustila ostravský kádr Slovenka Ema Mihaljevičová.

Na domácím Memoriálu Jiřího Jurdy 2021 obsadily basketbalistky SBŠ Ostrava druhé místo. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Je to pro nás velká ztráta. Byla to loňská opora a měla být jedním ze stavebních kamenů,“ přiblížila trenérka Iveta Rašková nečekanou komplikaci těsně před startem ligy. „Místo ní jsme narychlo sehnali křídlo z Chorvatska. Doufám, že to bude šťastná volba,“ představila Josipu Silov, která s týmem trénovala poprvé ve středu. Už v létě SBŠ posílily Slovenka Svetlíková, Srbky Jovančevič a Vulovič, po zranění se vrátila Anna Kubíčková. „V podkošovém prostoru budeme mít kompletní novou čtyřku,“ konstatovala Rašková.