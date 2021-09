V nové sestavě spolu trénují už měsíc, teď budou mít basketbalistky SBŠ herní premiéru. Na domácím Memoriálu Jiřího Jurdy nastoupí v ostravské hale Tatran v pátek ve 20.30 hodin proti Slovance Mladá Boleslav a v neděli od 11 hodin se utkají se Lvicemi z Hradce Králové.

Trenérka basketbalistek SBŠ Ostrava Iveta Rašková je spokojená s novými posilami a průběhem přípravy na ligu. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Na sezonu se připravujeme už od 2. srpna. Bylo to náročné, takže jsem ráda, že už to vyvrcholí nějakými zápasy. Budou to naše první,“ řekla ostravská trenérka Iveta Rašková. „Následně jedeme na třídenní soustředění do Luhačovic a pak pokračujeme do Piešťan, kde ve středu a čtvrtek hrajeme přípravná utkání s Čajkami. Bude to hodně těžký soupeř, staví kvalitní tým pro Eurocup,“ přiblížila další program.