Na palubovce budou v zeleném dresu opět nastupovat rozehrávačky Tereza Motyčáková, Natálie Rašková, Alena Bačová a Kristýna Menšíková, křídelnice Eliška Kubíčková i pivotka Anna Kubíčková.

Smlouvy prodloužily také slovenské opory, jednadvacetiletá křídelnice Stella Tarkovičová a třiadvacetiletá pivotka Ema Mihaljevičová. Klub na svém facebooku nyní prozradil, že v novém ročníku ligy je doplní jejich krajanka Soňa Svetlíková. Jednadvacetiletou pivotku získala SBŠ ze Šamorína.

Tři ostravské hráčky si letos vybojovaly nominaci do reprezentačních výběrů 3x3. Do české se to podařilo Tereze Motyčákové, do slovenských Emě Mihaljevičové a v kategorii U23 Stelle Tarkovičové.