Za hranice Slovenska jste se vydala už v osmnácti letech. Co vás vedlo k tomu, že jste zakotvila v české lize?

Hrála jsem v Bratislavě, kde mi trenér věřil a dostávala jsem i minutáž. Chtěla jsem jít jinam hlavně kvůli škole a také tomu, že klub z extraligy spadl do nižší soutěže. Vyšlo to tak, že jsem šla studovat sportovní management na Masarykovu univerzitu do Brna a podařilo se mi vyřídit angažmá v Králově Poli.

Jih Moravy jste ale po dvou letech vloni v létě vyměnila za sever. Proč?

Nedostávala jsem herní minutáž, protože v Brně byly zkušenější hráčky. To byl hlavní důvod, jinak jsem tam byla spokojená.

V SBŠ nastupujete v každém duelu. Z toho máte radost, že?

Ano, v Ostravě jsem hodně spokojená. Trenérka Iveta Rašková mi věří, mám její důvěru, a to je hlavní.

Váš tatínek se vloni stal trenérem fotbalové reprezentace Slovenska. Sleduje vaše výkony?

Podporuje mě celá naše sportovní rodina. Ocino hrál fotbal, mamina plavala. Poznali se při studiu na fakultě tělesné výchovy a sportu. Mamina se kvůli rodině pak vydala spíš trenérskou cestou. Mám ještě mladší sestru Leu, která dělala všechno možné. Teď v Bratislavě také hraje basket, má dvanáct let a zatím je v přípravce. Ale možná bude mojí nástupkyní. (směje se)

Nechtěli rodiče, abyste se věnovala tomu, co oni?

Do ničeho mě nenutili. Nechali na mně, abych si sama vybrala to, co mě zaujme. Odmala jsem sportovala, hrála jsem tenis a dělala všechno možné. Asi v devíti letech mě chytil basket, možná se mi víc zalíbil i tím, že je to kolektivní sport.

Stěhování z Brna do Ostravy jste doma konzultovala?

Ano a v rozhodnutí jít do Ostravy mě podporovali. Ocino mi říkal, že v mém věku a po dvou letech, kdy jsem v Brně nedostávala prostor, je pro mě důležité, abych hrála.

Oba trénují jiné sporty. Nemluví vám i do basketbalu?

Ale ano, sledují mě a po každém zápase mi zavolají. Ocino mi hlavně dává rady z trenérského hlediska, týkající se psychiky i fyzičky. Ale tu už spíš nechává na mně, když mám být zodpovědná. Všeobecně mi ale radí ve všem možném. Mamka mě podporuje nejvíc, také mi dává rady a já jsem za to jenom ráda.

Častěji slyšíte slova chvály nebo kritiku?

Ocino mě dost kritizuje, ale v dobrém. On mě tak „vycvičil“ a já to tak beru. Ale sem tam mě i pochválí.

Jste fotbalový fanoušek?

Máme to doma na rodinném pořádku, fotbal sledujeme všichni. (směje se) Když se dalo, tak jsem chodila fandit. Teď to nejde, ale až to bude zase možné, budu na každém jeho zápase. A oni na mém.

Prošla jste mládežnickými reprezentacemi Slovenska. Je těžké uspět i mezi ženami?

Jsem v širším výběru a teď jako náhradnice. Máme dost dobrý tým, ve kterém jsou i euroligové hráčky a prosadit se mezi nimi je velmi těžké. Jsem šťastná za každou nominaci a pozvánku, být a hrát s takovými babami je pro mě fakt top. Dává mi to hodně.

Česká liga je určitě jen mezičlánek ve vaší kariéře. Kam by se v budoucnu měla ubírat?

Každá basketbalistka má nějaký cíl. Chtěla bych se dostat do Eurocupu a Euroligy. Ještě jsem mladá, tak snad to vyjde. A vysněná basketbalová země? Asi Francie a Španělsko.