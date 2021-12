„Fantasticky jsme odehrály poločas, ale v zápase jsme měly i trošku smůlu. Obvykle si vytvoříme pozice, jenže v zakončování nejsme efektivní. Teď jsme proti týmu, který byl favorit, daly spoustu bodů. Ve druhém poločase už to trochu kleslo, přesto jsme měly šanci vyhrát,“ hodnotila utkání proti Minsku ostravská trenérka Iveta Rašková, která se v něm kvůli zdravotním potížím musela obejít bez dvou hráček základní rotace.

Ostravské volejbalistky dobyly pražský Olymp a z čela ligy sesadily Liberec

„Naše vystoupení proti soupeřům, které neznáme, hodnotím jako velmi dobré. Vidím zlepšení a posun v tom, jakou cestou jsme se daly. Mám z toho velkou radost a dobrý pocit, i když obrovský kus práce máme ještě před sebou,“ hodnotila trenérka SBŠ mezinárodní prověrku na pobřeží Baltu. Další turnaj EWBL bude v lednu hostit Ostrava.

„Je to pro nás motivace a povzbuzení, šly jsme do toho s úplně čistými hlavami. Holky pochopily, co se po nich chce a trošku se rozehrály,“ dodala Rašková. „Věřím, že po Novém roce to bude dobré, navíc se nám po zranění vrátí Naty,“ prozradila trenérka, že tým v lednu doplní její dcera a zkušená rozehrávačka Natálie Rašková. „Teď je pro mě na prvním místě na hřišti si rozumět a hrát dobře. Věřím, že potom přijdou i výsledky,“ vysvětlila Iveta Rašková.

Už v úterý od 17.30 hodin čeká SBŠ v domácí hale Tatran dohrávka 10. kola české ligy s KP Brno.

OBRAZEM: Ostrava se nevzdala, s favoritem nakonec vyválčila bod

Evropská liga basketbalistek EWBL – turnaj v lotyšské Liepaje:

SBŠ Ostrava – Liepaja (Lotyšsko) 59:47 (14:15, 29:24, 46:34)

Body SBŠ: Svetlíková 23, E. Kubíčková 14, Motyčáková 8, Tarkovičová 7, Silov, Káňová a A. Kubíčková po 2, Smutná 1.

SBŠ Ostrava – Minsk (Bělorusko) 71:74 (18:17, 45:34, 56:54)

Body SBŠ: Tarkovičová 20, Motyčáková 14, A. Kubíčková 13, Smutná 12, E. Kubíčková 8, Káňová 4.