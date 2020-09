V létě ji totiž oslovil právě ostravský účastník nejvyšší soutěže na nabídku vést tým žen, který se v krajské metropoli prakticky rozpadl, a Rašková se tedy stala jeho trenérkou. „Důvodů, proč jsem se tak rozhodla, bylo více, ale k těm hlavním patřilo vybudovat v Ostravě tým žen na extraligové úrovni, protože pro krajský basket je to nutnost. Region potřebuje extraligovou soutěž a Ostrava jako jediná si může takovou soutěž dovolit finančně utáhnout,“ vysvětluje úvodem Rašková.

Havířov pak, jako jediný krajský zástupce v první lize žen, by logicky měl přitahovat pozornost hráček z regionu jako druhý v pořadí. Ostrava tedy s Havířovem znovu úzce kooperuje. „Jádro ostravského týmu by už neměly tvořit cizinky jako v minulosti, ale české hráčky, a ideálně ty naše z regionu. Dosavadní tréninky už byly víceméně společné s Havířovem. Naše hráčky to více motivuje k tomu, aby se zlepšovaly. Startem v Havířově si mohou říct o šanci v nejvyšší soutěži,“ říká Rašková, které budou s vedením havířovského celku pomáhat ostravský Kamil Fajta a aktivní hráčka Michaela Drtilová.

Zdroj: Tadeáš Bednarz

Po poslední nedohrané sezoně se toho v samotné soutěži mnoho nezměnilo. „Složení první ligy zůstalo stejné a kvalita také. Úroveň soutěže je vysoká, není to tak, že by se v ní dalo uspět s výkonem na půl plynu. Naše ambice by opět měly ležet v účasti ve vyřazovací části, ale uvidíme, v jakém složení na jednotlivé zápasy budeme nastupovat. Chci věřit tomu, že to bude v silnějším složení než posledně. Hráčky, které v extralize nedostanou takovou minutáž, by měly odehrát větší porci minut v první lize v Havířově, aby nevyšly ze zápasové praxe,“ plánuje Rašková.

Pod dozorem tak bude mít nejen rozvoj hráček v Havířově, ale i těch v Ostravě. Míchání sestavou by mělo všem zaručit dostatečné herní vytížení. Dostatečné pak i pro mladé juniorky a dorostenky, které dostanou šanci. „Ty s námi trénují už teď, ohromně jim to prospívá. Potřebujeme, aby se otrkávaly v dospělém basketu, a protože skok z dorostenecké kategorie do žen je značný, je to pro ně ideální právě v té první lize,“ objasňuje Iveta Rašková.