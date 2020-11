„Minulý týden se nám nevydařil zápas na USK v Praze. Jsem ráda, že jsme se z toho dostaly,“ pochválila všechny hráčky ostravská trenérka Iveta Rašková.

V první čtvrtině utkání s Brňankami přitom SBŠ prohrávala o pět a polovině o jeden bod. Pak přišel obrat. „Byl to týmový výkon podložený velmi dobrou obranou a dnes se nám dařila i střelba,“ hodnotila Rašková historicky první vítězství nad Žabinami.

„Ostrava vyhrála zaslouženě. Naprosto jsme nebyli schopni se vyrovnat soupeři v nasazení, důrazu, agresivitě a vůli po vítězství, které chtěla SBŠ víc,“ zklamaně konstatoval Viktor Pruša, kouč brněnských Žabin.

„Pokud všechny míče, které jsou padesát na padesát, má soupeř, a když už odstavíme hráčku, tak se o něj necháme pod košem obrat, nemůžeme vyhrát. To jsou věci, které rozhodují zápasy, a Ostrava to ubojovala. Když se k tomu přidalo to, že jsme byli naprosto střelecky impotentní, s šestnácti procenty za tři body a třiceti procenty za dva body, nemohlo to dopadnout jinak,“ dodal Pruša.

V dalším kole se SBŠ vydá v sobotu 5. prosince do Trutnova. „Doufám, že vítězství nad Žabinami nás povzbudí do dalších zápasů,“ přála by si Rašková přidat na konto týmu čtvrtý úspěch v tomto ročníku ŽBL.

Liga basketbalistek - 8. kolo:

SBŠ Ostrava - Žabiny Brno 77:66 (19:24, 41:42, 56:48)

Trojky: 6:4, TH: 26/21:19/16, bez diváků.

SBŠ: Zubač 16, Motyčáková 13, Takovičová a Thompson po 11, Kubíčková 8, Rašková 7, Mihaljevičová 6, Morávková 5. Trenérka: Rašková.

Žabiny: Stoupalová 19, Hamzová 15, Vondráčková 10, Křivánková 9, Galíčková 6, Kopecká 5, Šoukalová 2. Trenér: Pruša.