/FOTOGALERIE/ Věděly, že vítězstvím si v ligové tabulce už nepolepší, přesto o ně basketbalistky SBŠ Ostrava zabojovaly. V nedělní dohrávce 9. kola porazily doma Strakonice 65:56. Do play-off jdou ze sedmého místa a jejich soupeřkami ve čtvrtfinálové sérii na tři vítězství budou druhé Žabiny Brno, nedávné vítězky Českého poháru. Ostravanky v něm skončily čtvrté.

Basketbalistky SBŠ Ostrava v dohrávce 9. kola ligy, která uzavřela základní část, v domácí hale Tatran porazily Strakonice 65:56. | Foto: SBŠ Ostrava/Lukáš Ston

„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, Strakonice jsou tým, který hraje za každého stavu jednoduchý, ale velice efektivní basketbal. Rychlé vedení nás ukolébalo a potom jsme nedali jednoduché koše. Soupeř toho využil a utkání zdramatizoval,“ vrátil se k průběhu duelu Kamil Fajta, asistent ostravské trenérky Ivety Raškové.

SBŠ měla raketový start (12:0), ale soupeřky, pro které byl duel přípravou na baráž o záchranu, její náskok snížily na rozdíl šesti bodů v úvodní čtvrtině a tří v poločase. „Strakonice na nás postavily pres, což nám dalo trošku zabrat,“ přiznala Eliška Kubíčková, se dvanácti body opora Ostravy.

K výsledkovému překvapení nedošlo, závěrečnou čtvrtinu zahájila trojkou domácí Natálie Rašková, k ní se za stavu 50:41 přidaly Anacia Wilkinson a Adéla Smutná, se 17 body druhá nejlepší střelkyně nedělního zápasu a s průměrem 16,2 bodu nejúspěšnější česká střelkyně celé základní části ŽBL.

„Jsme rádi, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce,“ oddechl si Kamil Fajta a dodal, že teď se bude tým připravovat čtvrtfinále. Série play-off na tři vítězství by měla začít 18. března v Brně. „Pokusíme se proti Žabinám zahrát co nejlepší výsledky,“ nevzdává ostravský asistent souboj s favoritem ŽBL.

Ženská basketbalová liga - dohrávka 9. kola:

SBŠ Ostrava - BK Strakonice 65:56 (21:15, 34:31, 47:41)

SBŠ: Smutná 17, E. Kubíčková 12, N. Rašková 11, Wilkinson 10, Motyčáková 6, Káňová 4, Duchnowska 3, Szabó 2.

Strakonice: Hauserová 18, Vydrová 12, Soukupová 7, Matasová, Lišková a Jánská po 5, Laubertová a Pitrová po 2.