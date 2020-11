V prvním utkání po víc než měsíční přestávce má výhodu domácí haly Tatran, kde v sobotu od 14 hodin nastoupí proti Mladé Boleslavi.

„Slovanka má proti nám výhodu v tom, že tým už hraje dlouho pospolu. Jsou to mladé a šikovné holky, které se znají velmi dobře, byly mistryně republiky v mládežnických kategoriích,“ má trenérka SBŠ Iveta Rašková dobré informace o soupeřkách.

Ostrava je v tabulce ŽBL osmá právě před Slovankou, ale ta má dva zápasy k dobru. „Ačkoliv bychom měly být favority, tým soupeřek si zaslouží respekt. S KP hrál tři čtvrtiny zápasu vyrovnaně,“ připomíná úterní dohrávku 4. kola, kterou nakonec vyhrálo Brno 87:61. „Náš kádr je starší, a to by mělo být vidět, navíc má bojovného ducha. Do zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát,“ věří ve druhé vítězství v této sezoně.

Kromě domácí palubovky bude mít Ostrava výhodu i v tom, že během nucené přestávky nepřerušila kontakt s balonem. „Tréninky jsme měly pořád. Čas jsme využily k tomu, abychom se dobře sehrály a trošku nahradily to, že jsme v podstatě nově poskládaný tým,“ vysvětluje Rašková.

Azyl našla SBŠ v polském Těšíně. „Jezdily jsme tam dva a půl týdne, dodržovaly všechna platná opatření a bylo to moc fajn. Kromě vrátného, který nám otevřel halu, jsme se s nikým nepotkaly a po tréninku zase hned odjely domů,“ popisuje říjnovou přípravu.

I v těžké době zůstal kádr kompletní, včetně čtyř cizinek ze Slovenska, Anglie a Bosny. „Důležitý byl postoj vedení klubu, které hráčkám nekrátilo smlouvy. A tím, že jsme měly pravidelný tréninkový cyklus, jsme všechny udrželi,“ chválí podmínky.

„Samozřejmě se těžko trénuje, když nevíte, kdy se soutěž spustí. Utkání je vždycky největší motivace. Pořád jsme věřily, že návrat bude v listopadu, a to nás drželo. Všichni jsme rádi, že už to konečně přijde a těšíme se,“ říká trenérka před prvním duelem SBŠ po restartu nejvyšší české soutěže.