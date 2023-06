/FOTOGALERIE/ To byla obrovská smůla! Od čtvrtfinále J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší světové kategorie Elite 16 je ve druhé sadě dělily pouhé tři body, ale české plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou na senzační postup nedosáhly. Švýcarkám Vergé-Dépré a A. Mäder nakonec podlehly 1:2 a turnaj v Dolních Vítkovicích pro ně skončil.

J&T Ostrava Beach Pro, osmifinále ženy: Barbora Hermannová (CZE), Marie-Sára Štochlová (CZE) - Anouk Vergé-Dépré (SUI), Joana Mäder (SUI), 3. června 2023 v Ostravě. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Mrzí to stoprocentně,“ řekla Hermannová a v jejím hlase bylo slyšet zklamání i naštvání. I když duel zahajoval sobotní program, fanoušci po ránu na tribunách nechyběli. I s jejich podporou Češky vyhrály 22:20 úvodní set, který na třetí pokus efektně zakončila Hermannová esem.

A ve druhém vedly 18:16. „Takhle najetý zápas, asi tři body od toho být ve čtrvtfinále na takovém turnaji určitě bolí,“ přiznala ostravská rodačka poté, co Švýcarky stav otočily na 20:18. „Budeme to muset nakoukat na videu, mám ty míče v hlavě, co se tam událo, je to škoda. Ale jsou to olympijské medailistky a ty sebemenší chybu potrestají tak, že vám nedají nic zadarmo,“ pronesla.

„Bylo tam pár důležitých balonů, které se nám nepovedlo proměnit, tam jsme to takticky trochu nezvládly, nebo jsme to nevzaly na sebe a nesložily to. Jak říká Barča, proti takovým soupeřkám už to pak stojí zápas,“ doplnila Štochlová svou parťačku z písku a nenápadně si utřela slzy.

Švýcarky ve druhém dějství uhrály i setbolový bod, pak ovládly tie-break a Češkám, které šly do soutěže s divokou kartou, vystavily stop. Nebudou mít teď z Depré depresi? „Ta nebude… Měly jsme je na lopatce, akorát jsme to my neuhrály. Nebylo to, že ony nás tlačily, ale my jsme chybovaly,“ konstatovala Hermannová.

Je pro český pár, který spolu hraje rok a půl, účast v play-off ostravského turnaje úspěch? „Samozřejmě. Chtěly jsme postoupit ze skupiny, viděly jsme šanci v Brazilkách, které nejsou ještě úplně stoprocentní. Povedlo se nám to, a toho si velice ceníme,“ řekla Hermannová. Předtím Češky prohrály 0:2 s páry Mellissa – Brandie z Kanady i Brunner – Hüberli ze Švýcarska, ale porazily Brazilky Agathu s Rebeccou 2:0, což jim zajistilo postup ze základní skupiny D.

„Byly jsme nasazené jako úplní outsideři, bodově bychom se sem vůbec nedostaly. Pro nás je to šance hrát proti týmům, se kterými si normálně nezahrajeme, když nejsme nasazené na divokou kartu přímo do hlavní soutěže,“ upozornila Hermannová.

„Na tu pozici se chceme dostat, abychom mohly kvalifikaci přeskočit. Myslím, že je umíme potrápit a nejsme daleko od toho jim ty sety i třeba zápasy ukrást. Ale potřebujeme hrát, sbírat zkušenosti dostávat na zadek, abychom se měly z čeho poučovat,“ dodala rodačka z Ostravy. „I tyhle body nám pomůžou možná se dostat na turnaj v Gstaadu, což jsme potřebovaly,“ vysvětlila.

Jaký bude další program zatím ještě neví. „V plánu byl turnaj v Jurmale, ale přemýšlíme, jestlli raději nevložíme nějaké okno na trénink, abychom ještě zapracovaly na fyzičce a detailech, které jsme tady nezvládaly,“ prozradila Barbora Hermannová.