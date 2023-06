/FOTOGALERIE/ Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner o prvenství na J&T Banka Ostrava Beach Pro letos hrát nebudou. Do čtvrtého finále v řadě za sebou je v Dolních Vítkovicích nepustili Norové Anders Mol a Christian Sørum. České jedničky olympijským vítězům a nejlepšímu páru na světě v nedělním semifinále turnaje nejvyšší světové kategorie Elite 16 podlehli po velké bitvě 1:2 (19, - 17, -8) a budou hrát o bronz.

Turnaj Beach Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu, semifinále muži, 4. června 2023, Ostrava. (zleva) Christian Sandlie Sorum (NOR), Ondřej Perušič (CZE), David Schweiner (CZE) a Mol Anders Berntsen (NOR). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Pro diváky to určitě bylo skvělé, pro nás čtyři na kurtu hrozně těžké. Až do poloviny tie-breaku, kdy Norové ukázali svoje kvality, to byl vyrovnaný zápas,“ vrátil se k jeho průběhu David Schweiner.

Češi v něm dokázali v úvodní sadě srovnat nepříznivý stav 14:16 a pak urvali i koncovku. „To se nám povedlo i s přispěním skvělé divácké kulisy. Nicméně ve druhém a třetím setu jsme tahali za kratší konec,“ konstatoval Ondřej Perušič. „Téměř nechybovali a neustále nás dostávali pod tlak dobrým podáním,“ dodal.

Nejlepší český pár, který je ve světovém žebříčku pátý, dokázal olympijské vítěze porazit koncem dubna na turnaji Elite 16 v Brazílii. „Rozhodovala výrazně lepší ztráta ve druhém a třetím setu z jejich strany, protože v Uberlandii, i když skóre místy bylo dost podobné, jsme rozhodně měli více šancí útočit na bod. Tady jich tiolik nebylo,“ srovnal Perušič oba vzájemné souboje.

„Norové jsou jeden z nejlepších týmů, co kdy byl. Prohrát s nimi není ostuda, musíme to zkoušet dál. Doufám, že to nebude trvat dalších osm porážek,“ poznamenal David Schweiner.

Češi podlehli Molovi se Sørumem i ve finále J&T Banka Ostrava Beach Pro 2019 a 2022, v prvním ročníku turnaje skončili Perušič a Schweiner čtvrtí. Třetí zatím v Dolních Vítkovicích nikdy nebyli.

„Je pravda, že těch bronzových medailí moc nemáme, tak je načase,“ usmál se David Schweiner. „Moc rádi bychom ji minimálně divákům a lidem, kteří turnaj dělají, získali. Jestli se to povede, nebo ne, to se dozvíme odpoledne,“ souhlasil Ondřej Perušič.

Jejich soupeři v duelu o 3. místo budou od 15.30 hodin Američané Partain a Benesh, kteří v semifinále podlehli Cherifovi s Ahmedem z Kataru 1:2 (-18, 17, -9). Dobrou zprávou je, že Češi americký pár v Dolních Vítkovicích už porazili v základní skupině 2:0.