/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Ostrava je jejich! Před pěti lety se v Dolních Vítkovicích radovali ze čtvrtého místa, pak byli pokaždé ve finále. Třikrát po sobě! I letos přijeli čeští plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner na turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro ve skvělé formě, navíc jako vítězové předešlého klání Elite 16 v Brazílii.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu, muži, skupina D, 2. června 2023, Ostrava. (zleva) Miles Partain (USA) a David Schweiner (CZE). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Soupeři se nám už smáli, že hrajeme jen jednou za rok v Ostravě,“ prozradily brazilském triumfu na sebe české jedničky, které chuť vítězství na turnaji světové série předtím zažily v roce 2021 v Dauhá.

Na pláži pod bývalou vysokou pecí se Perušičovi se Schweinerem daří i letos, základní skupinu D ovládli bez ztráty setu. Ve čtvrtek porazil 2:0 chilské bratrance Grimaltovy i Němce Ehlerse a Wicklera, v pátek z ní stejným výsledkem vyprovodili Američany Partaina s Beneshem.

Dramatičtější byl jen úvod první sady. „Opět se ukázala důležitost kulisy. Vím, že to opakuju pokaždé, ale opravdu to je tak, že nás diváci podrželi. Zůstali jsme v klidu, ustáli jsme jejich nástup, pak jsme trpělivě počkali na své šance, dotáhli jsme se a od té doby si troufám říct, byli lepší tým,“ vrátil se Ondřej Perušič ke třetímu duelu.

Američanům v něm dovolili uhrát jen 16 a 13 bodů. „Myslím, že jsme předvedli soustředěný výkon, to jsme si oba přáli,“ dodal David Schweiner. Tři výhry bez ztráty setu znamenaly 1. místo ve skupině, což české sympaťáky poslalo přímo do čtvrtfinále letošního turnaje.

„Myslím, že to ukazuje jak výborná je kulisa a jak moc se nám v Ostravě daří,“ konstatoval Ondřej Perušič. „Na druhou stranu by nás to nemělo asi ukolébat, protože na téhle úrovni opravdu tolik nezáleží na tom, jestli skončíme ve skupině druzí, třetí nebo první. Jakýkoliv z těch týmů tady, které nám mohou přijít do čtvrtfinále, jsou extrémně dobří a těžcí soupeři,“ vysvětlil.

Z přímého postupu se oba ale hodně radují. „Máme půl dne volno, můžeme se na soupeře podívat a dobře nastudovat. Máme zároveň i čas se trochu poučit z těch momentů, výměn, nebo pasáží, které se nám doposud nepovedly,“ prozradil Ondřej Perušič. Další zápas sehrají v sobotu od 17.30 hodin, jejich soupeř vzejde z osmifinále play-off.

„To, že ušetříme síly, může být v té velké konkurenci klíčové. Celý jeden zápas ušetřit se nám nepovedlo… Ani si nepamatuju, kdy naposledy. Většinou hrajeme vyrovnané tie-breaky, jsme zvyklí energií nešetřit. Doufám, že nás to nepřekvapí,“ s úsměvem doplnil David Schweiner svého parťáka z písku.

I přes páteční prohru se švýcarským pátem Brunner – Hüberli 0:2 (-17, -17) dál pokračují v turnaji i Češky Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou. „Začátek se nám nepovedl. Na příjmu jsem neměla vůbec dobrý pocit, holky to vycítily a solily na mě jednu perdu za druhou,“ vrátila se Barbora Hermannová k nepříznivému stavu 0:7 v 1. setu.

„Do hry jsme se nakonec dostaly a druhý set byl z naší strany daleko lepší. Měly jsme tam i nějaké čaplé balony, ale v koncovce mnou znovu zvolené naivní údery do bloku… Bylo to málo,“ sypala si ostravská rodačka popel na hlavu.

„Pro nás jako tým jsou to důležité zkušenosti do budoucna, ale mrzí to před domácím publikem,“ dodala Marie Sára Štochlová. Postup ze skupiny D do osmifinále zajistila Češkám, které spolu hrají rok a půl, úvodní výhra nad Brazilkami Agathou a Rebeccou (2:0).

V play-off Češky nastoupí v sobotu od 10 hodin proti švýcarské dvojici Vergé-Dépré - A.Mäder.

V základní skupině C skončila první cesta hlavní soutěží ostravského turnaje pro český pár Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil. Po čtvrteční prohře s Italy Ranghierim a Carambulou 0:2 (-20, -18) svedli devatenáctiletí mladící v pátek třísetovou bitvu s brazilskou dvojicí Vitor Felipe - Renato, které nakonec podlehli v tie-breaku 8:15. „Vzít set vicemistrům světa je úžasné! Atmosféra bomba, jen škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce," litoval Kryštof Jan Oliva. V závěrečném utkání pak Češi podlehli Polákům Losiakovi s Brylem 0:2.

Turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro kategorie Elite 16 v plážovém volejbale

Muži - skupina C: Vitor Felipe, Renato (14-Braz.) - Oliva, Trousil (11-ČR) 2:1 (16, -18, 8), Bryl, Losiak (6-Pol.). - Oliva, Trousil 2:0 (14, 14), skupina D: Perušič, Schweiner (4-ČR) - Partain, Benesh (13-USA) 2:0 (16, 13).

Ženy - skupina D: Brunnerová, Hüberliová (5-Švýc.) - Hermannová, Štochlová (12-ČR) 2:0 (17, 17).

Další program - sobota 3. června

Osmifinále ženy – 10.00: Hermannová, Štochlová (ČR) – Switzerland, Vergé-Dépré, A. Mäder (Švýc.), Nuss, Kloth (USA) - Mariafe, Clancy (Austr.), 11.00: Brunner, Hüberl (Švýc.) - Stam, Schoon (Niz.), Ana Patrícia, Duda (Braz.) - Scoles, Flint (USA).

Osmifinále muži – 12.00: Vitor Felipe, Renato (Braz.) - Ehlers, Wickler (Něm.), Cherif, Ahmed (Katar) - Pedro Solberg, Guto (Braz.), 13.00: Evandro, Arthur (Braz.) - Krou, Gauthier-Rat (Fr.), Łosiak, Bryl (Pol.) - Partain, Benesh (USA).

Čtvrtfinále ženy – 14.30: Cannon, Sponcil (USA) - ???, Melissa, Brandie (Kan.) - ???, 15.30: Hughes, Cheng (USA) - ???, Müller, Tillmann (Něm.) - ???.

Čtvrtfinále muži – 16.30: Mol, Sørum (Nor.) - ???. Ranghieri, Carambula (It.) - ???, 17.30: Perušič, Schweiner (ČR) - ???, Åhman, Hellvig (Švéd.) - ???.