/FOTOGALERIE/ Tajemství prozrazeno. Plážová volejbalistka Barbora Hermannová, účastnice olympiády v Riu de Janeiro 2016, našla novou spoluhráčku. Třicetiletá rodačka z Ostravy vytvoří na písku pár s dvaadvacetiletou Marií-Sárou Štochlovou. Křest ohněm je čeká příští týden na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v brazilské Itapemě.

Barbora Hermannová s číslem 1 a Markéta Nausch Sluková (2) na čtyřhvězdičkových turnajích Světové série v Ostravě 2018, 2019 a 2021. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Společnou premiéru ale už měly na letošním mistrovství Evropy, kde Štochlová zaskočila za nemocnou Markétu Nausch Slukovou, a nově vzniklá dvojice došla i bez tréninku do osmifinále. „Přišlo mi, že bychom se mohly sejít po lidské i herní stránce. I přesto, že jsme obě blokařky, budeme se moct v poli vystřídat, nebo bude Maruška víc v poli, protože ukázala, že je rychlá a baví ji to,“ prozradila Hermannová s tím, že Štochlová ji už zaujala na loňském mistrovství republiky. „Se svojí tehdejší parťačkou nám to zavařily v zápase o postup do semifinále. Líbila se mi její energie na hřišti, bojovnost, cílevědomost,“ vysvětlila Hermannová.