/FOTOGALERIE/ Čtyřikrát si v Dolních Vítkovicích zahráli semifinále a tuto tradici plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner na J&T Banka Ostrava Beach Pro ani letos neporušili. Na cestě mezi čtyři nejlepší týmy 5. ročníku turnaje světové kategorie Elite 16 vyřadili v sobotním čtvrtfinále francouzský pár Krou a Gauthier-Rat 2:0 (18, 12). Kdo bude dalším soupeřem českých jedniček? V repríze minulého finále Norové Anders Mol a Christian Sørum, obhájci loňského prvenství, olympijští vítězové a světové jedničky. Bitva na pláži pod vysokou pecí začíná v neděli v 11 hodin.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu, čtvrtfinále muži, 3. června 2023 v Ostravě. (zleva) Ondřej Perušič (CZE) a David Schweiner (CZE). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ve čtvrtfinále to Češi vzali zkrátka. Jak úvodní set začal, tak i přes drobná zakolísání skončil – „monster blockem" dlouhána Schweinera. V pauze se tribunami prohnalo několik mexických vln, které se přelily i na písek a pak se jedna za druhou valily na soupeře ze země galského kohouta. Druhou sadu Češi ovládli 25:12, Francouzům k odvrácení debaklu v koncovce nepomohlo ani netradiční podání. „Zápas byl extrémně náročný po mentální i fyzické stránce, Francouzi hrají dobře a jsou opravdu nepříjemný tým,“ rozpovídal se Schweiner po čtvrté výhře na ostravském písku bez ztráty setu.

„Měli na nás od začátku poměrně dobrý taktický plán. My samozřejmě měli mnohem lepší taktický plán a díky němu jsme vyhráli. Ve druhém setu bylo trochu vidět, že francouzskému polaři trochu došly síly. Našemu polaři rozhodně nedošly, ten je nabitý i na zítřek,“ prohlásil na adresu svého parťáka Perušiče. Jaký byl záměr? „Začít přes staršího z Francozů Youssefa Croua s tím, že koncovky setů, zejména druhý, jsme chtěli hrát přes polaře Arnauda Gauthier-Rat. Tu taktiku jsme dodrželi,“ vysvětlil Perušič plán, který vedl k úspěchu.

Český pár čeká v neděli od 11 hodin páté semifinále pod vysokou pecí. To první v roce 2018 prohráli a skončili pak čtvrtí, v dalších třikrát za sebou došli do finále, kde je dvakrát porazili Norové Mol a Sørum. Naposledy vloni. Jenže časy se mění, koncem dubna to Vikingům ze severu Perušič se Schweinerm vrátili v Brazílii a do Ostravy přijeli jako vítězové předchozího turnaje Elite 16.

„Ověřili jsme si, že jsme schopni s nějakým vynikajícím výkonem je porazit. Bylo to vůbec poprvé po osmi porážkách. Bylo by dobré na to navázat,“ rád by si to Perušič zopakoval i v Ostravě. „Na druhou stranu se bavíme o jednom z nejlepších týmů, které kdy vůbec tento sport hrály. Bude to extrémně těžké,“ poznamenal Perušič před soubojem se světovými i olympijskými jedničkami.

Co rozhodlo o tom, že Češi na brazilské pláži zlomili norské prokletí? „Že jsme ve třetím setu hodně zariskovali. A vyšlo to. Jeden z důvodů, proč jsou Norové výjimeční je, že v důležitých okamžicích, koncovkách, jsou schopni hru o úroveň zvýšit. To je pro nás znamení, že když budeme v těžké situaci, nemůžeme čekat, co předvedou. Snažit se musíme předvést něco my,“ vysvětlil Perušič v čem spočívá silná zbraň olympijských vítězů.

Na brazilský triumf by české jedničky moc rády navázaly v Ostravě, kde se cítí jako doma. „Tahle atmosféra vám nedovolí ani na chvíli něco vypustit. My máme baterky přednabité ještě v publiku,“ usmíval se Schweiner. „Norové asi nejsou tým, který bychom najednou měli porážet pravidelně, ale před takovou kulisou a na místě, kde se nám daří a hrajeme dobře, si myslím, že podmínky na překvapení favoritů jsou,“ připustil Perušič, že s podporou zaplněných tribun v Dolních Vítkovicích by se to dalo zvládnout.